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1 час назад

Названы опасные туристические маршруты в Тульской области

runews24.ru

Туроператоры рассказали, какие туристические маршруты в Тульской области, являются самыми опасными. Об этом написало издание «Первый Тульский».

Названы опасные туристические маршруты в Тульской области
Фото: runews24.rurunews24.ru

К ним отнесли Бяковские пещеры. Это протяжённая система пещерных ходов в России. Их длина – более 100 км. В пещерах добывали полезные ископаемые с XV века.

По ним проводятся экскурсии, но ходить самим туристам не рекомендуют.

К числу экстремальных мест области также отнесли Араповские пещеры. Они являются рукотворными, но кто их создал, точно неизвестно.

По одной из версий, это был пещерный монастырь, который построили в середине XIX века. Туда монахи уединялись для того, чтобы помолиться.

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