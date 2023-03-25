Названы опасные туристические маршруты в Тульской области

Туроператоры рассказали, какие туристические маршруты в Тульской области, являются самыми опасными. Об этом написало издание «Первый Тульский».

Фото: runews24.ru runews24.ru

К ним отнесли Бяковские пещеры. Это протяжённая система пещерных ходов в России. Их длина – более 100 км. В пещерах добывали полезные ископаемые с XV века.

По ним проводятся экскурсии, но ходить самим туристам не рекомендуют.

К числу экстремальных мест области также отнесли Араповские пещеры. Они являются рукотворными, но кто их создал, точно неизвестно.