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Российская авиакомпания анонсировала новые рейсы в Турцию из регионов

Российская авиакомпания «Победа» со 2 июня запустит новые рейсы в турецкий город Анталья из Самары. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Анонсированные полеты по маршруту из региона будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Российская авиакомпания анонсировала новые рейсы в Турцию
© Lenta.ru

«Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Самара — Анталия», — подчеркивается в заявлении.

Сейчас авиакомпания летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полетов на турецкий курорт. Кроме того, с 1 июня текущего года «Победа» будет выполнять полеты в город из Махачкалы, Перми и Казани, планируются рейсы и из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.

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