Российская авиакомпания анонсировала новые рейсы в Турцию

Российская авиакомпания «Победа» со 2 июня запустит новые рейсы в турецкий город Анталья из Самары. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Анонсированные полеты по маршруту из региона будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Сейчас авиакомпания летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полетов на турецкий курорт. Кроме того, с 1 июня текущего года «Победа» будет выполнять полеты в город из Махачкалы, Перми и Казани, планируются рейсы и из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.