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39 минут назад

На майские праздники цены на авиабилеты стремятся вверх

TourDomиещё 1

Редакция TourDom.ru выяснила, сколько будет стоить перелет из Москвы в Минеральные Воды, Калининград, Сочи, Казань и Петербург на майские праздники. Билеты смотрели в обе стороны с вылетом 5 и 10 мая на одного человека без багажа.

На майские праздники цены на авиабилеты стремятся вверх
Фото: TourDomTourDom

Дороже из всех выбранных направлений обойдутся Минводы. Стоимость кресел начинается от 18,9 тыс. руб. на рейсах «Победы», «Аэрофлот» – от 19,5 тыс. руб. Авиакомпания S7 продает билеты еще на 2 тыс. руб. дороже, чем нацпер.

Если вдруг появилась надежда на дешевый перелет в Калининград – зря. Цены начинаются от 17,8 тыс. руб. рейсами «Уральских авиалиний», лоукостерная «дочка» «Аэрофлота» отвезет туристов туда и обратно за 19 тыс. руб., а места у S7 Airlines можно забронировать почти за 21 тыс. руб.

Кресла на рейсе в Сочи обойдутся минимум в 17,3 тыс. руб. Самые бюджетные предложения сейчас у авиакомпании Utair. Следом за ней идет «Победа» с ценами от 17,6 тыс. руб. «Аэрофлот» предлагает перелет немного дороже – от 18 тыс. руб., но зато нормы ручной клади у этого перевозчика удобнее – можно брать сумку весом до 10 кг.

Билеты в столицу Татарстана уже дешевле, чем Сочи и Минеральные Воды. Smartavia предлагает места по 11,8 тыс. руб. У S7 дороже, но незначительно – 12,3 тыс. руб. Следом идет «Победа» и перелет в Казань за 12,8 тыс. руб.

Самый бюджетный вариант – из Москвы в Петербург. Цены начинаются от 6,8 тыс. рублей на рейсах S7, затем идет «Аэрофлот» и Utair – от 7,4 тыс. руб.

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