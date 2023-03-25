Туристы на Самуи жалуются на разлив нефти в море

Иностранные туристы, отдыхающие на Самуи, стали массово жаловаться на неприятный запах на популярном пляже Маенам. Вода здесь отдает топливом, маслянистая, а на поверхности моря заметны странные пятна. Об этом сообщают тайские СМИ.

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По словам отдыхающих, на проблему они впервые обратили внимание в четверг. Многие туристы, выйдя на берег, почувствовали в воздухе характерный запах нефти. Вскоре стало понятно, что он исходит именно от моря. На некоторых участках водная гладь имеет нетипичный коричневый оттенок.

«Я, конечно, очень расстроена. Утром пришла на пляж, собиралась поплавать, но отказалась от затеи. Боюсь, что на коже может появиться раздражение от такой воды», – рассказала одна из туристок.

Пока гости Самуи, проживающие в отелях рядом с Маенам, предпочитают не ходить на пляж и ждут хоть какого-то разрешения ситуации.

Отметим, что воду уже взяли на экспертизу. Однако когда она завершится и как это поможет очистке моря – непонятно.

Не исключено, что нефть прибило к берегам Самуи со стороны Сиамского залива. Там во вторник получил повреждения танкер с 400 тыс. баррелями «черного золота». Для борьбы с возможной утечкой даже мобилизовали королевский военный флот Таиланда. При этом правительство страны официально заявляет, что разлива топлива удалось избежать.