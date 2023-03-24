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1 час назад

Пассажирам назвали способы спугнуть попутчиков и занять весь ряд кресел самолета

Lenta.ru

Авиакомпания Southwest Airlines назвала пассажирам несколько способов, как занять весь ряд кресел в самолете и лететь без попутчиков. Шуточным видео перевозчик поделился в TikTok-аккаунте.

Названы способы занять весь ряд кресел самолета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь авиакомпания порекомендовала сесть на кресло у иллюминатора и попробовать применить хитрость: взять шляпу или кепку и держать ее на вытянутой руке под нужным углом над сиденьем у прохода. Таким образом, заходящие на борт пассажиры будут видеть ряд, на котором якобы сидят два человека, и предпочтут занять другое место.

Также в видео рассказали о способе с применением «обратной психологии»: широкая улыбка и настойчивое приглашение сесть рядом может спугнуть попутчиков и оставить пассажира в одиночестве на всем ряду. Еще один совет: резко и категорически отказать человеку в желании занять соседнее кресло. Четвертый прием: разыграть на публику телефонный разговор с партнером, во время которого якобы узнать о разрыве отношений и громко объявить о том, что во время всего полета будет истерика со слезами.

Пользователи сети оценили юмор авиакомпании и предложили свои способы. Например, один комментатор посоветовал взять огромный пакет луковых колец, запах которых может отпугнуть потенциальных попутчиков, другой предложил специально начать раскладывать вещи из багажа на сиденья, имитируя поиск чего-либо. «Одна женщина в ряду напротив меня во время посадки на борт притворялась, что ее тошнит в специальный бумажный мешок», — поделился еще один юзер.

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