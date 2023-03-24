Названы способы занять весь ряд кресел самолета

Авиакомпания Southwest Airlines назвала пассажирам несколько способов, как занять весь ряд кресел в самолете и лететь без попутчиков. Шуточным видео перевозчик поделился в TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь авиакомпания порекомендовала сесть на кресло у иллюминатора и попробовать применить хитрость: взять шляпу или кепку и держать ее на вытянутой руке под нужным углом над сиденьем у прохода. Таким образом, заходящие на борт пассажиры будут видеть ряд, на котором якобы сидят два человека, и предпочтут занять другое место.

Также в видео рассказали о способе с применением «обратной психологии»: широкая улыбка и настойчивое приглашение сесть рядом может спугнуть попутчиков и оставить пассажира в одиночестве на всем ряду. Еще один совет: резко и категорически отказать человеку в желании занять соседнее кресло. Четвертый прием: разыграть на публику телефонный разговор с партнером, во время которого якобы узнать о разрыве отношений и громко объявить о том, что во время всего полета будет истерика со слезами.