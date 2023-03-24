Российских туристов в Турции поставили на пьедестал почета

В Турции обновили данные о количестве иностранных туристов: в январе-феврале страна приняла 3,8 млн гостей. Министерство культуры и туризма Турции подсчитало, что свыше 13% (507,5 тыс.) прибыло из России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток удвоился.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В публикациях приводится уже традиционный рейтинг стран – лидеров по количеству туристов. На пьедестале почета вновь выше всех россияне. На второй позиции – отдыхающие из Болгарии – 318 тыс., на третьей – ФРГ – 288 тыс. человек. Следом идут Иран и Грузия.

В Турции ждут еще большего увеличения потока отдыхающих из России с началом лета. По оценке экспертов, в разгар сезона из России будет поставлено до 1100 рейсов в неделю, что почти в 1,5 раза больше уровня прошлого года. «Аэрофлот» уже объявил на этой неделе свои планы. Нацперевозчик в партнерстве с туроператором Библио-Глобус откроет рейсы из девяти городов России на ведущие туристические направления Турции.