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2 часа назад

Российских туристов в Турции поставили на пьедестал почета

TourDom

В Турции обновили данные о количестве иностранных туристов: в январе-феврале страна приняла 3,8 млн гостей. Министерство культуры и туризма Турции подсчитало, что свыше 13% (507,5 тыс.) прибыло из России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток удвоился.

Российских туристов в Турции поставили на пьедестал почета
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В публикациях приводится уже традиционный рейтинг стран – лидеров по количеству туристов. На пьедестале почета вновь выше всех россияне. На второй позиции – отдыхающие из Болгарии – 318 тыс., на третьей – ФРГ – 288 тыс. человек. Следом идут Иран и Грузия.

В Турции ждут еще большего увеличения потока отдыхающих из России с началом лета. По оценке экспертов, в разгар сезона из России будет поставлено до 1100 рейсов в неделю, что почти в 1,5 раза больше уровня прошлого года. «Аэрофлот» уже объявил на этой неделе свои планы. Нацперевозчик в партнерстве с туроператором Библио-Глобус откроет рейсы из девяти городов России на ведущие туристические направления Турции.

После серии разрушительных землетрясений в Турции бронирование отелей на лето несколько замедлилось, однако с приближением тепла продажи пошли активнее, отмечают опрошенные редакцией турагенты. Наибольшим спросом пока пользуются отели среднего и выше среднего сегментов.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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