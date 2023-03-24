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1 час назад

Россияне устроили скандал из-за занявшего чужое место в самолете немца

Lenta.ruиещё 1

Россияне устроили скандал в самолете из-за немца, занявшего чужое место на борту. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).

Россияне устроили скандал из-за занявшего чужое место немца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что инцидент случился на рейсе Санкт-Петербург — Тюмень.

«Конфликт между гражданами произошел уже после вылета из Северной столицы, — сообщили в пресс-службе транспортной полиции Тюменской области. — Когда загорелся знак, разрешающий отстегнуть ремни безопасности, житель иностранного государства решил занять более удобное место, пустовавшее рядом с ним, и пересел».

Сначала замечание иностранцу сделала жительница Тюмени, после чего между ними разгорелся конфликт. Затем в спор вступил пассажир из Югры. В итоге все трое начали громко выяснять отношения, не реагируя на замечания бортпроводников.

После посадки самолета всех трех конфликтующих отправили в отделение полиции тюменского аэропорта Рощино. Там правоохранители составили на каждого по два протокола.

Ранее в марте четверо полицейских сняли пассажирку с рейса Frontier Airlines за попытку устроить драку с попутчиком. Причина конфликта не уточняется, однако неадекватное поведение американки начали снимать на видео ее попутчики. Уточняется, что девушка начала угрожать мужчине физической расправой.

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