Кто составит конкуренцию Турции в предстоящем летнем сезоне

Названо государство, которое составит конкуренцию Турции этим летом. Исполняющий директор АТОР Майя Ломидзе назвала предпочтительные направления для российских туристов.

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Турция является одним из популярных мест для отдыха, однако в этому году она может уступить РФ. Такой вывод Ломидзе сделала на основании исследования ранних бронирований в отечественных и зарубежных отелях. В настоящий момент показатели обеих стран находятся наравне, однако ближе к лету ситуация может измениться.

Также большую роль в данном вопросе играет спрос. Количество россиян, которые собираются отдохнуть недалеко от дома, увеличилось почти на треть, сообщила Майя Ломидзе.