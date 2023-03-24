Кто составит конкуренцию Турции в предстоящем летнем сезоне

Названо государство, которое составит конкуренцию Турции этим летом. Исполняющий директор АТОР Майя Ломидзе назвала предпочтительные направления для российских туристов.
Турция является одним из популярных мест для отдыха, однако в этому году она может уступить РФ. Такой вывод Ломидзе сделала на основании исследования ранних бронирований в отечественных и зарубежных отелях. В настоящий момент показатели обеих стран находятся наравне, однако ближе к лету ситуация может измениться.
Также большую роль в данном вопросе играет спрос. Количество россиян, которые собираются отдохнуть недалеко от дома, увеличилось почти на треть, сообщила Майя Ломидзе.
Ценник на отдых в Турции вырос за последнее время, поэтому позволить себе отдохнуть в жаркой стране могут только состоятельные граждане. Это спровоцировало понижение спроса на путешествия в республику среди россиян на 10-25%.