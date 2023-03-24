Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Кто составит конкуренцию Турции в предстоящем летнем сезоне

Слово и Дело

Названо государство, которое составит конкуренцию Турции этим летом. Исполняющий директор АТОР Майя Ломидзе назвала предпочтительные направления для российских туристов.

Кто составит конкуренцию Турции в предстоящем летнем сезоне
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Турция является одним из популярных мест для отдыха, однако в этому году она может уступить РФ. Такой вывод Ломидзе сделала на основании исследования ранних бронирований в отечественных и зарубежных отелях. В настоящий момент показатели обеих стран находятся наравне, однако ближе к лету ситуация может измениться.

Также большую роль в данном вопросе играет спрос. Количество россиян, которые собираются отдохнуть недалеко от дома, увеличилось почти на треть, сообщила Майя Ломидзе.

Ценник на отдых в Турции вырос за последнее время, поэтому позволить себе отдохнуть в жаркой стране могут только состоятельные граждане. Это спровоцировало понижение спроса на путешествия в республику среди россиян на 10-25%.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий