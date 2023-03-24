Летом из аэропорта Рига будет доступно 100 прямых направлений

Национальная авиакомпания airBaltic вводит 10 новых маршрутов, а также увеличит частоту полетов по существующим летним маршрутам. С 15 апреля airBaltic будет летать 2 раза в неделю по маршруту Рига – Ганновер – Рига. С этим немецким городом у Риги до сих пор не было прямого авиасообщения. Начиная с мая предусмотрены полеты в Порту и Бильбао, а с начала апреля 4 раза в неделю – рейсы в Стамбул. Также в мае начнутся регулярные рейсы в Бухарест, Бургас, Белград, Тиват, Ереван и Баку несколько раз в неделю.

Фото: РЖД-Партнер РЖД-Партнер

С 28 марта ирландская авиакомпания Ryanair начнет полеты из Риги в польский город Гданьск, с которым ранее не было прямого авиасообщения. Рейсы по этому маршруту запланированы 3 раза в неделю.

Греческая авиакомпания Aegean будет совершать рейсы по маршруту Рига – Афины 2 раза в неделю начиная с 19 мая.

В летнем сезоне 2023 года в аэропорту Рига будут работать 15 авиаперевозчиков.

«Благодаря многочисленным туристическим направлениям количество прямых пассажиров в аэропорту Рига приблизилось к уровню до пандемии, а количество транзитных пассажиров увеличат такие новые маршруты airBaltic, как Стамбул, Баку, Ереван», – заявила руководитель аэропорта Лайла Одиня.

Она выразила удовлетворение тем, что аэропорт Рига получил международную оценку и начнет новый сезон как третий лучший аэропорт в Восточной Европе в рейтинге Skytrax, основанном на результатах голосования клиентов..