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1 час назад

Туристам разрешат встать на место коронации Карла III

Газета.Ru

В честь коронации Карла III 6 мая в Вестминстерском аббатстве будет открыта мозаика, по которой смогут пройтись в носках посетители и постоять на месте, где будет коронован британский монарх. Об этом пишет Express.

Туристам разрешат встать на место коронации Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мозаика изготовлена по заказу Генриха III и датируется XIII веком, на ней короновались британские монархи на протяжении более 700 лет.

Мозаика была скрыта ковром в течение 150 лет, пока в аббатстве не были проведены реставрационные работы, и в 2010 году произведение искусства было вновь открыто.

Мозаика выложена перед Алтарем Вестминстерского аббатства и считается лучшим образцом каменной кладки Космати за пределами Италии.

Всех, кто захочет походить по мозаике, попросят быть в носках, чтобы защитить геометрические узоры из мрамора, камня, стекла и металла, а туристические группы не должны превышать 10 человек одновременно.

Представитель Вестминстерского аббатства сказал: "Это будет первый раз за всю историю аббатства, когда оно приглашает посетителей пройтись по мозаике, где будет установлено Коронационное кресло для коронации Его Величества Короля в субботу 6 мая".

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