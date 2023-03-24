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1 час назад

Воздушный шар с кричащими туристами едва не утонул в озере

Lenta.ru

Туристы в китайской провинции Гуйчжоу арендовали воздушный шар для экскурсионной поездки, но едва не утонули в озере и попали на видео. Кадры крушения публикует Daily Mail.

Воздушный шар с кричащими туристами едва не утонул в озере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ролике видно, как ветер тащит упавший в воду воздушный шар с кричащими людьми, наполняя корзину водой. В это время гид пытается с помощью газовой горелки поднять летательное средство обратно в воздух. Инцидент закончился благополучно, спасатели вовремя прибыли и помогли туристам выбраться на сушу.

Ранее МЧС опубликовала видео спасения туристов, застрявших на воздушном шаре на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Ролик был снят с нагрудной камеры одного из спасателей. На кадрах видно, как группа спасателей приземляется и сходит с вертолета Ка-32, который сел на горе, и идет к месту происшествия.

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