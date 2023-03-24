Воздушный шар с кричащими туристами едва не утонул в озере

Туристы в китайской провинции Гуйчжоу арендовали воздушный шар для экскурсионной поездки, но едва не утонули в озере и попали на видео. Кадры крушения публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ролике видно, как ветер тащит упавший в воду воздушный шар с кричащими людьми, наполняя корзину водой. В это время гид пытается с помощью газовой горелки поднять летательное средство обратно в воздух. Инцидент закончился благополучно, спасатели вовремя прибыли и помогли туристам выбраться на сушу.