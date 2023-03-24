«Мы провели в воде несколько часов»

Туристов в Египте время от времени пугает появление морских хищников возле пляжей в курортных районах Красного моря. И вот вчера к северу от Хургады вновь обнаружили акулу. Первый раз – в районе рифа Фанадир. По сообщению издания Cairo 24, сотрудники природоохранной службы опознали в представителе морской фауны безопасную для человека китовую акулу.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Основатель Общества морского спасения и сохранения морской среды в Красном море Хасан Аль-Тайеб заявил, что, несмотря на отнесение китовой акулы к царству хищников, она питается морским планктоном и безобидна. В естественных условиях этот вид живет до 70 лет, достигая 13 м и массы в 21 т.

Видео дня

«Узнав о появлении китовой акулы, мы провели в воде на пляже несколько часов, надеясь увидеть это чудо природы», – рассказал в соцсетях один из российских туристов. Судя по сообщениям в пабликах, некоторые отдыхающие также пытались найти акулу в море на прогулочных корабликах.

Специалисты морских заповедников в Шарм-эль-Шейхе и в курортном регионе Марса-Алам (около 300 км к югу от Хургады) провели мониторинг появления самых больших морских рыб и их поведения. В результате исследований была создана специальная инструкция для обеспечения охраны китовой акулы.

Среди рекомендаций дайверам и рыбакам – не преследовать и не трогать ее, сохранять дистанцию минимум 3–4 м. Для любителей экстрима особый запрет: не пытаться оседлать акулу и не использовать вспышку для редкого фотокадра. «Китовых акул любят "щупать" селфи-палками от гоупро, сколько бы раз не провели инструктаж», – написал в комментариях к новости один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

В последние годы акулу Бахлул, как называют ее египтяне, не раз видели близ курортов Хургады и у берегов Синайского полуострова. Последнее сообщение о возвращении китовой акулы было в начале февраля в Марса-Аламе. Часто китовых акул можно увидеть также на Мальдивах и в других тропических водах. «На Филиппинах есть место, куда приплывает десяток китовых акул ежедневно на кормежку. С ними можно поплавать. Впечатления незабываемые», – пишет Vasilisa.