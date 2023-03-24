Россияне устремились в Таиланд рожать и делать пластические операции

В Таиланде стали фиксировать возросший интерес среди российских туристов на отдельные медицинские услуги. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По словам представителя Bangkok Hospital Pattaya Алины Криштафович, количество клиентов из России, приехавших с января по середину марта 2023 года, увеличилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Чаще всего туристы приезжают в Таиланд, чтобы сделать пластические операции. При этом отмечалось, что россияне едут не с целью сэкономить, а чтобы получить услуги высокого качества.

На втором месте по востребованности среди медицинских услуг — роды. Россиянки выбирают Таиланд не из-за возможных привилегий в плане дальнейшего пребывания в королевстве или низкой стоимости услуг. «Женщин привлекает возможность родить ребенка не только в исключительно комфортных условиях в плане медицины, но и из-за климата», — объяснила Криштафович.