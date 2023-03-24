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1 час назад

Новый туристический маршрут может связать Самарскую, Ульяновскую и Нижегородскую области

СОВА

Новый туристический маршрут может соединить Самарскую, Ульяновскую и Нижегородскую области. Такую идею губернатор Дмитрий Азаров обсудил в ходе рабочей поездки в соседний регион. Планируется, что связать село Ташла из Самарской области, куда паломники едут на известный источник Чудотворной иконы Божией Матери "Избавительница от бед", и нижегородское Дивеево, где в монастыре хранятся мощи святого Серафима Саровского. А также Никольскую гору в Ульяновской области: сюда почти 500 лет стекаются десятки тысяч паломников почтить имя Николая Чудотворца. Подробнее смотрите в сюжете телеканала "Губерния".

Новый туристический маршрут может связать Самарскую, Ульяновскую и Нижегородскую области
Фото: СОВАСОВА
Новости путешествий,Дмитрий Азаров,
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