В Крыму выделили более 2 млрд рублей для поддержки турбизнеса

Власти выделили свыше 2 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму, которая коснется 30 тысяч сотрудников отрасли. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Как отметил глава республики, президент Владимир Путин поддержал предложение в части выделения мер поддержки — выплаты минимального размера оплаты труда работникам при сохранении рабочих мест «даже при отсутствии туристов».

«На 4 месяца более двух миллиардов рублей (выделяется), до 30 тысяч человек получат такой уровень поддержки», — цитирует Аксенова РИА Новости.