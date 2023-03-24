Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

В Крыму выделили более 2 млрд рублей для поддержки турбизнеса

Национальная Служба Новостей

Власти выделили свыше 2 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму, которая коснется 30 тысяч сотрудников отрасли. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму выделили более 2 млрд рублей для поддержки турбизнеса
Фото: nsn.fmnsn.fm

Как отметил глава республики, президент Владимир Путин поддержал предложение в части выделения мер поддержки — выплаты минимального размера оплаты труда работникам при сохранении рабочих мест «даже при отсутствии туристов».

«На 4 месяца более двух миллиардов рублей (выделяется), до 30 тысяч человек получат такой уровень поддержки», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Решение о выделении средств принято, деньги будут выплачивать с мая по сентябрь.

Новости путешествий,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий