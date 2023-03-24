В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 24 марта, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в Домодедово задержаны вылеты 11 самолетов, два рейса отменено. Во Внуково перенесены три авиарейса, в Шереметьево — четыре.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.