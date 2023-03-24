Карельская деревня вошла в топ-5 популярных направлений для отдыха на турбазах

Самым востребованным направлением для отдыха в апреле стал алтайский курорт Чегем.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру подготовил рейтинг самых популярных туристических направлений для поездок на базы отдыха в апреле.

Эксперты сообщили, что самым востребованным среди российских туристов стал алтайский курорт Чегем, отдых в котором забронировали порядка 15% пользователей сервиса.

Вторым по популярности стала столица Адыгеи Майкоп, третье место заняла Суздаль, а четвертое — крымское село Соколиное.

Пятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха на турбазах в апреле заняла деревня Кирконкюля в Карелии.