Карельская деревня вошла в топ-5 популярных направлений для отдыха на турбазах

Самым востребованным направлением для отдыха в апреле стал алтайский курорт Чегем.
Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру подготовил рейтинг самых популярных туристических направлений для поездок на базы отдыха в апреле.
Эксперты сообщили, что самым востребованным среди российских туристов стал алтайский курорт Чегем, отдых в котором забронировали порядка 15% пользователей сервиса.
Вторым по популярности стала столица Адыгеи Майкоп, третье место заняла Суздаль, а четвертое — крымское село Соколиное.
Пятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха на турбазах в апреле заняла деревня Кирконкюля в Карелии.
Стоит отметить, что размещение на местных базах стоит достаточно дорого. Так, за одну ночь путешественникам придется заплатить в среднем 10 тысяч рублей.