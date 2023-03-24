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55 минут назад

Карельская деревня вошла в топ-5 популярных направлений для отдыха на турбазах

runews24.ru

Самым востребованным направлением для отдыха в апреле стал алтайский курорт Чегем.

Карельская деревня вошла в топ-5 популярных направлений для отдыха на турбазах
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру подготовил рейтинг самых популярных туристических направлений для поездок на базы отдыха в апреле.

Эксперты сообщили, что самым востребованным среди российских туристов стал алтайский курорт Чегем, отдых в котором забронировали порядка 15% пользователей сервиса.

Вторым по популярности стала столица Адыгеи Майкоп, третье место заняла Суздаль, а четвертое — крымское село Соколиное.

Пятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха на турбазах в апреле заняла деревня Кирконкюля в Карелии.

Стоит отметить, что размещение на местных базах стоит достаточно дорого. Так, за одну ночь путешественникам придется заплатить в среднем 10 тысяч рублей.

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