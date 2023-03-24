Россиянка побывала в Стамбуле и назвала «дико бесящие» особенности города

Путешественница призналась, что ее «дико бесит», что в Стамбуле очень много курят в общественных местах — на рынках, на остановках, в кафе и ресторанах. По ее словам, из-за этого одежда постоянно пахнет сигаретами. Кроме того, туристку возмутило, что турки бросают мусор и бычки прямо себе под ноги, а также любят громко разговаривать по телефону посреди улицы. «Пешеходы и водители напрочь игнорируют правила дорожного движения. Не ждите, что вас пропустят на пешеходном переходе, а люди будут ждать зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Мопеды в Стамбуле — это вообще отдельная история», — пожаловалась на еще одну особенность Стамбула россиянка.