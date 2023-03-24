Китай и Россия готовятся объявить о безвизовых турах

Соглашение между Россией и КНР о безвизовом режиме для организованных туристических групп, приостановленное на заре пандемии, де-юре было возобновлено в феврале. Де-факто же групповых безвизовых поездок между странами все еще нет. Как указывает News.ru, власти пока не согласовали «технические детали», в том числе не утвердили списки доверенных туроператоров. В АТОР заявили изданию, что запуск безвизовых групповых туров будет анонсирован на этой неделе. Как сообщил глава организации Артур Мурадян, «со стороны России все готово, со стороны Китая тоже».

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А готовы ли российские туристы? Комментирует владелец туроператора Go China Сергей Седов:

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Сергей Седов владелец туроператора Go China «Такие звонки у нас не прекращались последние полтора-два года, когда с пандемией стало попроще и Китай начал смягчать ограничения. У них были самые жесткие требования: карантин — 21 день, потом — 11, затем все меньше и меньше, в этом году его отменили окончательно. Люди реагируют на информационные поводы, это понятно. В 2022 году сколько было новостей, что Китай готов всех принимать? Но сейчас это похоже уже на окончательное решение, и мы в этом году сможем отправлять туристов в Китай. Спрос, конечно, есть, и после любой новости он увеличивается».

Часть туроператоров уже начали продавать поездки в Китай для тех, кто готов оформить визу. Как пишет News.ru, компания China Travel предлагает недельный экскурсионный тур в Шанхай и Чжанцзяцзе с перелетом из Москвы и обратно, проживанием в четырехзвездочных отелях с завтраками, трансферами и медстраховкой. Для одного человека путешествие обойдется почти в 3,7 тысячи долларов, для двоих — в 4,3 тысячи долларов. Виза оформляется по прилете и оплачивается отдельно. О ценах на пути в Китай и внутри него рассказывает владелец туристической компании Vita International в Гуанчжоу Виталий Васильев:

Виталий Васильев владелец туристической компании Vita International в Гуанчжоу «Билеты будут дешеветь. В последнее время билет из Гуанчжоу в Шанхай достигал 10-15 тысяч долларов в одну сторону. Сейчас цена в пределах 1 тысячи долларов. Это в одну сторону, что тоже не совсем реально. В свое время, до карантинных мер, перелет стоил 500 долларов туда-обратно. Отели не подорожали, даже будут дешеветь. Китайские производители идут навстречу более активно, чем раньше, потому что время, которое они просидели без заказов, очень сильно ударило по их карману. Поэтому китайцы более сговорчивы, чем раньше, готовятся к масштабированию по новым товарам, с новым ассортиментом. Я думаю, конкуренция в Китае просто не даст росту цен».

По прогнозам АТОР, поток российских туристов в Китай станет массовым в мае. Туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров.

Зеркальные возможности откроются и для китайских туристов в России. Участники рынка говорят, что ослабление рубля делает направление еще более привлекательным для иностранцев, в том числе из КНР. За чем китайцы поедут в Россию? Рассказывает вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон» «Им интересна русская культура, то есть российский менталитет. Почему им нужно во Владивосток? Это самый ближний город к Китаю. Им интересны и Хабаровск, и Владивосток, куда они могут приехать за небольшие деньги, и посмотреть, как живут россияне. Когда они приезжают в Таиланд, Корею, Японию, Вьетнам, они не чувствуют, что поехали за границу. А в России они понимают, что это самая близкая Европа для них. Поехать из Харбина в Женеву или Париж — далеко и дорого, а из Харбина в Хабаровск — это рядом и недорого. Ты видишь белых людей, общаешься с россиянами».