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36 минут назад

Российский блогер рассказал о монахах, с жадностью выбирающих iPhone в Бангкоке

Газета.Ruиещё 1

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой после посещения тайского Бангкока рассказал о том, что его удивило. Он наблюдал, как трое буддийских монахов в самом дорогом торговом центре выбирали себе новые iPhone в фирменном бутике Apple.

Блогер рассказал о монахах, с жадностью выбирающих iPhone в Бангкоке
Фото: Газета.руГазета.ру

Блогер считает, что он заметил жадность в глазах одного из монахов, когда тот разговаривал с консультантом.

«Я, конечно, видел не раз монахов со смартфонами, это уже реально неотъемлемая часть нашего мира», — признался блогер. Россиянин добавил, что наблюдать за тем, как «человек в оранжевом одеянии смотрит на надкусанное яблоко с большей любовью, чем на статую Будды, — как минимум, странно».

Ранее сообщалось, что в Туве достроили крупнейший в России буддийский монастырь. Место для строительство было выбрано Далай-ламой еще 30 лет назад в ходе визита в Тыву. Архитектура комплекса напоминает дворец Далай-ламы Потала в Тибете, который был построен на высоте 3700 м над уровнем моря в VII веке. Высота главного храма монастыря — 56 метров, что равнозначно высоте 20-этажного дома.

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