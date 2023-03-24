Блогер рассказал о монахах, с жадностью выбирающих iPhone в Бангкоке

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой после посещения тайского Бангкока рассказал о том, что его удивило. Он наблюдал, как трое буддийских монахов в самом дорогом торговом центре выбирали себе новые iPhone в фирменном бутике Apple.
Блогер считает, что он заметил жадность в глазах одного из монахов, когда тот разговаривал с консультантом.
«Я, конечно, видел не раз монахов со смартфонами, это уже реально неотъемлемая часть нашего мира», — признался блогер. Россиянин добавил, что наблюдать за тем, как «человек в оранжевом одеянии смотрит на надкусанное яблоко с большей любовью, чем на статую Будды, — как минимум, странно».
Ранее сообщалось, что в Туве достроили крупнейший в России буддийский монастырь. Место для строительство было выбрано Далай-ламой еще 30 лет назад в ходе визита в Тыву. Архитектура комплекса напоминает дворец Далай-ламы Потала в Тибете, который был построен на высоте 3700 м над уровнем моря в VII веке. Высота главного храма монастыря — 56 метров, что равнозначно высоте 20-этажного дома.