Блогер рассказал о монахах, с жадностью выбирающих iPhone в Бангкоке

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой после посещения тайского Бангкока рассказал о том, что его удивило. Он наблюдал, как трое буддийских монахов в самом дорогом торговом центре выбирали себе новые iPhone в фирменном бутике Apple.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Блогер считает, что он заметил жадность в глазах одного из монахов, когда тот разговаривал с консультантом.

«Я, конечно, видел не раз монахов со смартфонами, это уже реально неотъемлемая часть нашего мира», — признался блогер. Россиянин добавил, что наблюдать за тем, как «человек в оранжевом одеянии смотрит на надкусанное яблоко с большей любовью, чем на статую Будды, — как минимум, странно».