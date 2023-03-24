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53 минуты назад

Стоимость туров в Китай выросла для россиян в два раза

runews24.ru

Одной из причин является рост юаня по отношению к рублю.

Стоимость туров в Китай выросла для россиян в два раза
Фото: runews24.rurunews24.ru

Стоимость туристических поездок выросла в два раза по сравнению с доковидными временами, пишет NEWS со ссылкой на тревел-эксперта Ларису Аханову.

Основной причиной роста цен на туры является то, что раньше власти Китая выделяли субсидии для организации чартерных рейсов, а на данный момент авиасообщение между Россией и КНР осуществляется только при помощи регулярных рейсов.

Кроме того, стоимость путевок в Китай стала выше и по причине роста юаня к рублю.

По словам эксперта, экскурсионный тур в Китай на семь дней на двоих туристов в 2019 году стоил от 150 до 170 тысяч руб. В стоимость путевки входил авиаперелет в обе стороны, междугородные поезда и размещение в отелях категории четыре и пять звезд с завтраками.

Для туристов, которые выбирали проживание в трехзвездочных гостиницах, стоимость тура тогда составляла около 100 тысяч рублей. В настоящее же время цены на отдых в Китае выросли как минимум вдвое.

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