Стоимость туров в Китай выросла для россиян в два раза

Одной из причин является рост юаня по отношению к рублю.

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Стоимость туристических поездок выросла в два раза по сравнению с доковидными временами, пишет NEWS со ссылкой на тревел-эксперта Ларису Аханову.

Основной причиной роста цен на туры является то, что раньше власти Китая выделяли субсидии для организации чартерных рейсов, а на данный момент авиасообщение между Россией и КНР осуществляется только при помощи регулярных рейсов.

Кроме того, стоимость путевок в Китай стала выше и по причине роста юаня к рублю.

По словам эксперта, экскурсионный тур в Китай на семь дней на двоих туристов в 2019 году стоил от 150 до 170 тысяч руб. В стоимость путевки входил авиаперелет в обе стороны, междугородные поезда и размещение в отелях категории четыре и пять звезд с завтраками.