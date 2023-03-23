Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы в Китай и Турцию

Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски по целому ряду туристических направлений. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.
В частности, Red Wings получила возможность планировать программы из российских городов в Китай. Среди заявленных маршрутов: Владивосток – Гуйян, Тяньцзинь, Урумчи, Цзинань, Циндао, Чэнду, Чунцин, Шицзячжуан, Иркутск – Чанчунь, Санкт-Петербург – Пекин, Шанхай, Тяньцзинь. Также в столицу Китая авиакомпания может ставить рейсы из Тюмени и Уфы.
В свою очередь, «Ямалу» достались допуски на полеты из Москвы через Красноярск в Нанкин, Шэньчжэнь и Чэнду.
Кроме того, в списках есть и Турция. Red Wings сможет летать из Набережных Челнов в Анталью, а также увеличить количество рейсов на Анталийское побережье и в Стамбул из Нальчика.
«Аэрофлот» новых допусков не получил, но Росавиация разрешила ему нарастить полетные программы из Москвы в Даламан, Бодрум, Стамбул (до 14 рейсов в неделю) и Анталью (49 рейсов в неделю).
Также среди интересных направлений можно выделить Тунис. Нацпер и AZUR air лишились своих допусков, их передали Red Wings. Авиакомпания может поставить полеты по маршруту Москва – Энфида.
Наконец, Smartavia осталась без возможности летать из Санкт-Петербурга на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Допуски также отдали Red Wings.
Отметим, что еще с прошлого года Росавиация скорректировала правила выдачи допусков авиакомпаниям. Так, перевозчики могут рассчитывать на право ставить международные рейсы только при выполнении обязательного лимита программ по России. Если этот принцип не соблюдается, то авиакомпания лишается допуска и он отдается другому претенденту.