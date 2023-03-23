Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы в Китай и Турцию

Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски по целому ряду туристических направлений. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Фото: Tourdom Tourdom

В частности, Red Wings получила возможность планировать программы из российских городов в Китай. Среди заявленных маршрутов: Владивосток – Гуйян, Тяньцзинь, Урумчи, Цзинань, Циндао, Чэнду, Чунцин, Шицзячжуан, Иркутск – Чанчунь, Санкт-Петербург – Пекин, Шанхай, Тяньцзинь. Также в столицу Китая авиакомпания может ставить рейсы из Тюмени и Уфы.

В свою очередь, «Ямалу» достались допуски на полеты из Москвы через Красноярск в Нанкин, Шэньчжэнь и Чэнду.

Кроме того, в списках есть и Турция. Red Wings сможет летать из Набережных Челнов в Анталью, а также увеличить количество рейсов на Анталийское побережье и в Стамбул из Нальчика.

«Аэрофлот» новых допусков не получил, но Росавиация разрешила ему нарастить полетные программы из Москвы в Даламан, Бодрум, Стамбул (до 14 рейсов в неделю) и Анталью (49 рейсов в неделю).

Также среди интересных направлений можно выделить Тунис. Нацпер и AZUR air лишились своих допусков, их передали Red Wings. Авиакомпания может поставить полеты по маршруту Москва – Энфида.

Наконец, Smartavia осталась без возможности летать из Санкт-Петербурга на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Допуски также отдали Red Wings.