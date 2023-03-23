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2 часа назад

Вот чем опасны для вашего здоровья гостиничные номера

Ferra.ru

Многие из нас заселяются в отель или гостиницу во время отпуска или деловой поездки. При этом на самом деле гостиничные номера - не такие уж чистые, как может показаться на первый взгляд.

Вот чем опасны для вашего здоровья гостиничные номера
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Любите гостиничные номера? Будьте осторожны: вы не знаете, кто в них останавливался до вас. Есть вероятность, что эти люди занесли бактерии, вирусы, грибки на все предметы интерьера. И количество этих микроорганизмов зависит от того, насколько хорошо ваш номер был убран персоналом отеля.

Прежде всего, микробы могут находиться на кнопках для вызова лифта. То же самое касается дверей. Поэтому после того как вы к ним прикоснётесь, вымойте руки или используйте дезинфицирующее средство перед тем, как потрогать своё лицо, что-нибудь съесть или выпить.

Обычно туалет и ванная комната убираются более тщательно. Кроме того, если ваш стакан не одноразовый, то вымойте его перед использованием.

Вредные микроорганизмы могут также скрываться на кровати, простынях, подушках. В исследовании 2020 года говорится, что больше всего вирусов от пациента с ковидом оставлено было на простынях, наволочках, пододеяльниках. Но если их, скорее всего, будут менять, то покрывала - вряд ли.

Не всегда дезинфицируют такие поверхности в номере, как стол, прикроватная тумбочка, чайник, кофеварка, телефон, выключатель света, пульт от телевизора.

Трудно бывает почистить жалюзи, шторы, подушки, стулья. Наконец, у вас есть вероятность столкнуться в гостиничном номере с клопами.

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