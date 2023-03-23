Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
21 минуту назад

В Тюмени за прошлый год прошли лечение 40 тысяч медицинских туристов

РИА "ФедералПресс"

Услуги медицинского туризма, оказываемые в тюменских больницах, остаются востребованными иностранцами. За прошлый год на лечение в наш регион приехали более 40 тысяч человек, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

В Тюмени за прошлый год прошли лечение 40 тысяч медтуристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Медицинский туризм – важный фактор развития региональной системы здравоохранения. Чтобы быть востребованными, мы внедряем международные стандарты обслуживания. Наши специалисты проходят обучение и стажировку за рубежом», – рассказала начальник отдела экспорта медицинских услуг Медицинского информационно-аналитического центра Елена Долгунская.

По ее словам, наиболее востребованы среди иностранных пациентов такие направления, как кардиохирургия, лечение онкологии, офтальмологических, гинекологических и урологических болезней, эндопротезирование, нейрохирургия, торакальная хирургия и другие.

Лечиться в Тюмень приезжают граждане из 20 стран мира. Около трети пациентов – это жители соседнего Казахстана. Немало также граждан Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Армении.

Добавим, что медицинская помощь иностранцам в регионе оказывается с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В целом на развитие медицины в Тюменской области в этом году власти планируют направить более 22 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на модернизацию объектов здравоохранения и закупку оборудования.

«В арсенале наших медиков появляются новые операционные и палаты интенсивной терапии, рентгенхирургические и ангиографические установки, кислородные станции и многое другое. При этом большая часть приобретаемого в последние годы оборудования и расходных материалов преимущественно российского производства», – сообщал ранее губернатор Александр Моор.

Ранее мы подробно рассказывали, как в Тюменской области принимают медицинских туристов и какие услуги для них оказываются самыми дорогими.

Новости путешествий,Александр Моор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий