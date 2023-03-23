В Тюмени за прошлый год прошли лечение 40 тысяч медтуристов

Услуги медицинского туризма, оказываемые в тюменских больницах, остаются востребованными иностранцами. За прошлый год на лечение в наш регион приехали более 40 тысяч человек, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

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«Медицинский туризм – важный фактор развития региональной системы здравоохранения. Чтобы быть востребованными, мы внедряем международные стандарты обслуживания. Наши специалисты проходят обучение и стажировку за рубежом», – рассказала начальник отдела экспорта медицинских услуг Медицинского информационно-аналитического центра Елена Долгунская.

По ее словам, наиболее востребованы среди иностранных пациентов такие направления, как кардиохирургия, лечение онкологии, офтальмологических, гинекологических и урологических болезней, эндопротезирование, нейрохирургия, торакальная хирургия и другие.

Лечиться в Тюмень приезжают граждане из 20 стран мира. Около трети пациентов – это жители соседнего Казахстана. Немало также граждан Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Армении.

Добавим, что медицинская помощь иностранцам в регионе оказывается с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В целом на развитие медицины в Тюменской области в этом году власти планируют направить более 22 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на модернизацию объектов здравоохранения и закупку оборудования.

«В арсенале наших медиков появляются новые операционные и палаты интенсивной терапии, рентгенхирургические и ангиографические установки, кислородные станции и многое другое. При этом большая часть приобретаемого в последние годы оборудования и расходных материалов преимущественно российского производства», – сообщал ранее губернатор Александр Моор.