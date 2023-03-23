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1 час назад

Турпоток в Татарстан в январе вырос больше чем на четверть

Реальное время

В январе 2023 года Татарстан посетили 264,5 тысячи туристов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года турпоток в республику вырос на 28%, подсчитало "Реальное время", изучив данные Росстата.

Турпоток в Татарстан в январе вырос больше чем на четверть
Фото: Реальное времяРеальное время

Как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, турпоток в республику по итогам 2022 года составил 3,7 миллиона человек. Из них почти 207,3 тысячи путешественников посетили регион в январе.

В прошлом году 10,34% от всех туристов, посетивших Татарстан, пришлось на жителей соседней республики Башкирия. В лидерах также Удмуртия и Москва.

Пиковыми периодами для Татарстана в прошлом году стали летние месяцы — июнь, июль и август. Республика особо популярна среди туристов в возрасте от 25 до 44 лет

Напомним, столицу Татарстана за 2022 год посетили 3,6 миллиона туристов — на 20% больше, чем за 2021-й. Средняя загрузка гостиниц составила 65%, а в праздничные дни достигала 95%.

Новости путешествий,Росстат,
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