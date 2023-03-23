Турпоток в Татарстан в январе вырос больше чем на четверть

В январе 2023 года Татарстан посетили 264,5 тысячи туристов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года турпоток в республику вырос на 28%, подсчитало "Реальное время", изучив данные Росстата.

Фото: Реальное время Реальное время

Как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, турпоток в республику по итогам 2022 года составил 3,7 миллиона человек. Из них почти 207,3 тысячи путешественников посетили регион в январе.

В прошлом году 10,34% от всех туристов, посетивших Татарстан, пришлось на жителей соседней республики Башкирия. В лидерах также Удмуртия и Москва.

Пиковыми периодами для Татарстана в прошлом году стали летние месяцы — июнь, июль и август. Республика особо популярна среди туристов в возрасте от 25 до 44 лет