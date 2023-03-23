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Detik: на Бали местные жители жалуются на "маленькую Москву", заселенную русскими туристами

Жители округа Южная Кута на индонезийском острове Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование «русской деревни», где большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям. Об этом сообщает портал Detik.

На Бали местные жалуются на "маленькую Москву", заселенную россиянами
© Газета.Ru

По словам главы группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньомана Сувенди, в округе наблюдаются признаки существования «маленькой Москвы». Он отметил, что россияне арендовали большое количество жилья в Южной Куте и проживают там все вместе.

«Мы проверяем вопрос законности данного феномена с юристами иммиграционных служб», — рассказал Сувенди.

Издание The Wall Street Journal утверждает, что граждане РФ на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время.

Ранее в иммиграционной службе балийского аэропорта Нгурах-Рай заявили, что еще несколько российских туристов были депортированы с индонезийского курорта.

До этого посольство Российской Федерации в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны на фоне недавней депортации более 10 россиян с курортного острова Бали.

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