Китайские туристы поделились впечатлениями после поездки в РФ

Посетившие Россию жители Китая рассказали, что их впечатлило в стране больше всего. Многие отметили вкусный шашлык, красивых людей и чистые улицы.
Путешественники из КНР отметили, что РФ — это страна с огромной территорией и богатыми природными ресурсами. Некоторых китайцев поразил климат, а особенно — сильный холод. После посещения Москвы у китайских туристов остались приятные впечатления, пишет CGTN.
«Вкусная еда — самое большое искушение для меня. Если у меня будет шанс, я обязательно возьму свою семью попробовать это», — восхитилась жительница Китая.
Один из граждан КНР подчеркнул, что многие здания в России являются опрятными и похожими. Житель Китая нашел этот факт одним из самых привлекательных фактов об РФ. Самыми популярными среди китайцев русскими словами оказались «Сибирь», «привет» и «спасибо».