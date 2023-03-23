Китайские туристы поделились впечатлениями после поездки в РФ

Посетившие Россию жители Китая рассказали, что их впечатлило в стране больше всего. Многие отметили вкусный шашлык, красивых людей и чистые улицы.

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Путешественники из КНР отметили, что РФ — это страна с огромной территорией и богатыми природными ресурсами. Некоторых китайцев поразил климат, а особенно — сильный холод. После посещения Москвы у китайских туристов остались приятные впечатления, пишет CGTN.

«Вкусная еда — самое большое искушение для меня. Если у меня будет шанс, я обязательно возьму свою семью попробовать это», — восхитилась жительница Китая.