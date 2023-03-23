Часть россиян может позволить себе летний отдых в Европе

В Ассоциации туристических операторов России (АТОР) рассказали, что спрос на летние туры в Европу среди россиян сохраняется, хоть и «далек от докризисного уровня». Снижение спроса связано со сложностями с логистикой и получением виз, а также с тем, что некоторые категории населения стали «невыездными» из-за профессии.

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Сообщается, что по сравнению с рекордно низкими показателями 2022 года спрос на поездки в Кипр и Грецию вырос на 15-20%, также оживляется интерес к безвизовой Черногории. При этом отмечается, что спрос на поездки в Европу в люксовом сегменте достаточно стабилен. Туры в Венгрию и Испанию сталкиваются с пониженным спросом из-за высокой стоимости перелета.

В АТОР подчеркнули, что туроператоры по-прежнему предоставляют «экскурсионные, пляжные и комбинированные групповые и индивидуальные туры во Францию, Италию, Нидерланды, Бельгию, Германию и другие страны». По данным ассоциации, в основном летний отдых в Европе планируют взрослые пары, реже – туристы-одиночки.