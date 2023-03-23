Гендиректор «МАГТУР» рассказал о перспективах туротрасли на 2023 год

В 2023 году российские туроператоры продолжают работать с внутренними туристами. Этот курс был взят в год пандемии и с тех пор интерес россиян к своим курортам и местам отдыха только растет. Как отмечает гендиректор Международной академии горного туризма «МАГТУР» Умар Айдинов, снижения спроса на внутренний туризм не ожидается.
Курорты Краснодарского края, республик Северного Кавказа, Кавказские Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург по-прежнему останутся в топе популярных турнаправлений. Между тем будут пользоваться высоким спросом развивающиеся в последние годы: Бурятия, Мурманск, Владивосток.
Как отмечает Умар Айдинов, туроператорам в текущем году придется проявить гибкость. В связи с ростом числа туркомпаний на российском рынке придется удивлять внутренних туристов и сервисом, и программой. Очень важно быстро адаптироваться под запросы клиентов: например, одно направление может быть представлено разной продолжительности, комфортности, что влияет на цену тура.
“Большой популярностью у нашей компании пользуются туры выходного дня. Это позволяет туристам без отрыва от работы, учебы совершить путешествие по самым интересным точкам маршрута”, – рассказал Умар Айдинов.
Так одно из популярных направлений выходного дня – экскурсионный тур по Дагестану «Чудеса на выходные». В рамках этого путешествия туристов ждут невероятные пейзажи Сулакского каньона и бархан Сарыкум, а также прогулки по тысячелетним улочкам Дербента.
В стоимость тура включено питание, проживание в 2-3-х местных номерах в гостинице комфорт-класса 3*, транспортное обслуживание и сопровождение гида-экскурсовода. Окунуться в сказку древнего Дагестана можно круглый год.