Гендиректор «МАГТУР» рассказал о перспективах туротрасли на 2023 год

В 2023 году российские туроператоры продолжают работать с внутренними туристами. Этот курс был взят в год пандемии и с тех пор интерес россиян к своим курортам и местам отдыха только растет. Как отмечает гендиректор Международной академии горного туризма «МАГТУР» Умар Айдинов, снижения спроса на внутренний туризм не ожидается.

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Курорты Краснодарского края, республик Северного Кавказа, Кавказские Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург по-прежнему останутся в топе популярных турнаправлений. Между тем будут пользоваться высоким спросом развивающиеся в последние годы: Бурятия, Мурманск, Владивосток.

Как отмечает Умар Айдинов, туроператорам в текущем году придется проявить гибкость. В связи с ростом числа туркомпаний на российском рынке придется удивлять внутренних туристов и сервисом, и программой. Очень важно быстро адаптироваться под запросы клиентов: например, одно направление может быть представлено разной продолжительности, комфортности, что влияет на цену тура.

“Большой популярностью у нашей компании пользуются туры выходного дня. Это позволяет туристам без отрыва от работы, учебы совершить путешествие по самым интересным точкам маршрута”, – рассказал Умар Айдинов.

Так одно из популярных направлений выходного дня – экскурсионный тур по Дагестану «Чудеса на выходные». В рамках этого путешествия туристов ждут невероятные пейзажи Сулакского каньона и бархан Сарыкум, а также прогулки по тысячелетним улочкам Дербента.