В Госдуме высказались о возможном возобновлении прямых рейсов в Грузию

Поток туристов из России в Грузию и текущие взаимоотношения двух стран будут способствовать возобновлению прямого авиасообщения. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

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"Я допускаю такую вероятность, потому что и поток туристический в сторону Грузии, и взаимоотношения в данный момент говорят о том, что это возможно", — отметил он в комментарии НСН.

По его словам, Грузия заинтересована в таком исходе не меньше российской стороны, а туристам не приходится сомневаться в достоинствах гостеприимной страны.

Он добавил, что для Грузии туризм является одной из основных статей доходов. Они вкладывают средства в инфраструктуру, формируют определенную культуру сервиса. Российский сегмент занимает там очень большой процент.

Россия и Грузия готовятся к возобновлению прямого авиасообщения. А также власти стран планируют отменить визовый режим. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает ФАН.