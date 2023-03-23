С острова Бали депортировали еще четырех россиян

Четыре гражданина России были депортированы на нынешней неделе с острова Бали. Об этом сообщила в четверг газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай.
"Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырем лицам в виде депортации и запрета [на въезд в страну]", - приводит издание слова главы упомянутой службы.
20 марта поступила информация, согласно которой Индонезия депортировала 47 иностранных туристов, включая 13 россиян, в рамках борьбы с различными нарушениями и злоупотреблением визами со стороны граждан других государств.