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2 часа назад

С острова Бали депортировали еще четырех россиян

ТАСС

Четыре гражданина России были депортированы на нынешней неделе с острова Бали. Об этом сообщила в четверг газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай.

С острова Бали депортировали еще четырех россиян
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

"Мы применили административные иммиграционные меры к этим четырем лицам в виде депортации и запрета [на въезд в страну]", - приводит издание слова главы упомянутой службы.

20 марта поступила информация, согласно которой Индонезия депортировала 47 иностранных туристов, включая 13 россиян, в рамках борьбы с различными нарушениями и злоупотреблением визами со стороны граждан других государств.

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