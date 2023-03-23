Из Челябинска в Узбекистан запустят прямые авиарейсы

В 2023 году из Челябинска в Узбекистан и обратно запустят прямое авиасообщение. Пока не известны ни дата первого полета, ни город, в который будут летать самолеты из России.
«Мы сейчас прорабатываем <...> рейс из Челябинска в Узбекистан с учетом того, что Челябинск для нас является важным партнером», – рассказал Генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов рассказал информагентству ТАСС.
По его словам, Узбекистан может стать для жителей Челябинска, Уральского региона и для россиян в целом транзитным пунктом во время путешествий в другие страны.
Открытие прямого авиасообщения поддержали власти Челябинской области.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на III Форуме глав регионов стран ШОС выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он возглавлял российскую делегацию.