Из Челябинска в Узбекистан запустят прямые авиарейсы

В 2023 году из Челябинска в Узбекистан и обратно запустят прямое авиасообщение. Пока не известны ни дата первого полета, ни город, в который будут летать самолеты из России.

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«Мы сейчас прорабатываем <...> рейс из Челябинска в Узбекистан с учетом того, что Челябинск для нас является важным партнером», – рассказал Генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов рассказал информагентству ТАСС.

По его словам, Узбекистан может стать для жителей Челябинска, Уральского региона и для россиян в целом транзитным пунктом во время путешествий в другие страны.

Открытие прямого авиасообщения поддержали власти Челябинской области.