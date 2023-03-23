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2 часа назад

Из Челябинска в Узбекистан в 2023 году запустят прямые авиарейсы

РИА "ФедералПресс"

В 2023 году из Челябинска в Узбекистан и обратно запустят прямое авиасообщение. Пока не известны ни дата первого полета, ни город, в который будут летать самолеты из России.

Из Челябинска в Узбекистан запустят прямые авиарейсы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы сейчас прорабатываем <...> рейс из Челябинска в Узбекистан с учетом того, что Челябинск для нас является важным партнером», – рассказал Генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов рассказал информагентству ТАСС.

По его словам, Узбекистан может стать для жителей Челябинска, Уральского региона и для россиян в целом транзитным пунктом во время путешествий в другие страны.

Открытие прямого авиасообщения поддержали власти Челябинской области.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на III Форуме глав регионов стран ШОС выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он возглавлял российскую делегацию.

Новости путешествий,Алексей Текслер,ШОС,
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