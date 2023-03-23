Российские сервисы бронирования отелей за год нарастили число клиентов

Российские сервисы бронирования отелей после ухода с отечественного рынка Booking.com кратно нарастили количество партнеров и клиентов. Об этом рассказали опрошенные ТАСС представители отрасли.

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Новые игроки на рынке

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"Сервис МТС Travel появился в середине 2022 года в ответ на изменения рынка - с него ушел крупнейший игрок, который, по разным оценкам, занимал долю в 70-80%. Ранее у экосистемы МТС были различные проекты в области путешествий, но именно в прошлом году открылась перспективная рыночная ниша. Кроме того, собственный сервис бронирования отелей органично вписывается в цифровую экосистему МТС, во многом ориентированную на развлечения, к которым относятся и путешествия", - рассказал генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

Для быстрого старта на освободившемся рынке МТС Travel приобрел Bronevik.com - одного из крупнейших консолидаторов отелей, имеющего более 50 тыс. прямых контрактов с различными объектами размещения. МТС Travel является одним из партнеров Bronevik.com и развивается как онлайн-витрина для самостоятельных путешественников, объяснил гендиректор сервиса.

"Яндекс путешествия" в феврале 2023 года запустили мобильное приложение для бронирования отелей в России и других странах. Кроме того, сервис предоставляет возможность поиска и покупки билетов на транспорт, а также туров. Сейчас в нем доступно более 1 млн отельных номеров с фотографиями и отзывами пользователей. Приложение также позволяет связаться со службой поддержки и оперативно получить необходимую помощь, отметил директор по продукту "Яндекс путешествий" Евгений Абрамзон.

Больше партнеров и новых пользователей

Количество бронирований объектов размещения с помощью "Суточно.ру" и "Яндекс путешествий" выросло в 10 раз с марта 2022 года по март 2023 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Объем бронирований через Ostrovok.ru за год увеличился в несколько десятков раз, а количество новых пользователей - вдвое, сообщили в пресс-службе сервиса.

На "Суточно.ру" за год после ухода Booking.com зарегистрировалось свыше 4 млн новых пользователей. Сейчас сервисом ежемесячно пользуется свыше 7 млн человек.

Число ежемесячных пользователей "Яндекс путешествий" по сравнению с прошлым годом выросло в 1,5 раза - до 18,2 млн, подчеркнул Абрамзон.

Посещаемость сайта Ostrovok.ru за год выросла в пять раз и достигла 20 млн сессий. Аудитория сайта Bronevik.com за 2022 год увеличилась в 4,3 раза.

Кратно увеличилось за год и количество партнеров отечественных сервисов бронирования. Причем наибольшая волна спроса на подключение к сервисам пришлась на март-апрель 2022 года - сразу после того, как Booking.com и Airbnb объявили об уходе с российского рынка.

Число объектов-партнеров "Яндекс путешествий" за год возросло в 2,5 раза - до нескольких десятков тысяч. На "Суточно.ру" появилось более 150 тыс. новых вариантов жилья для аренды. Количество отелей, подключенных к Ostrovok.ru по прямому договору, увеличилось почти в два раза - до 65 тыс.

Количество новых контрактов с отелями и другими объектами у Bronevik.com в 2022 году выросло более чем на 8 тыс. Чаще всего к сервису подключались объекты в Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге, рассказал генеральный директор Bronevik.com Дмитрий Олиферко. По его словам, в связи с возросшей нагрузкой компания увеличила количество менеджеров, которые общаются с отелями. Также сервис переориентировался на подключение большего количества апартаментов, загородных и курортных отелей в связи с возросшим спросом на такие объекты со стороны партнеров-компаний из сферы туризма, для которых Bronevik.com является поставщиком отельной базы.

Ostrovok.ru за минувший год в несколько раз увеличил штат службы поддержки. В моменты пиковой нагрузки сервис подключал внешний кол-центр для приема обращений, дорабатывал функционал систем, автоматизировал многие ручные процессы. В связи с ростом спроса на подключение к сервису малых объектов размещения, компания начала работать с физлицами и самозанятыми. "Суточно.ру" также в несколько раз увеличил штат сотрудников - как разработчиков, так и специалистов клиентского сервиса.

Все опрошенные ТАСС сервисы так же, как и Booking.com, предоставляют гарантию заселения. Если клиента по какой-либо причине не могут заселить в объект размещения, ему предлагаются альтернативные варианты. Что касается возможностей для хозяев жилья, то, например, у "Суточно.ру" для них есть функция онлайн-бронирования, синхронизация календаря с другими сервисами бронирования и менеджерами каналов, бесплатное страхование объектов, компенсация в случае, если гость не приехал, возможность работы со скидками, отметил Кузнецов.

Планы по дальнейшему развитию

"Яндекс путешествия" планируют создать отдельный продукт, который сможет стать полноценной альтернативой ушедшим из России сервисам - причем не только для пользователей, но и для отельеров и других партнеров, сообщил Абрамзон.

Гендиректор Bronevik.com рассказал, что компания активно разрабатывает новую тарифную политику для отелей. Она позволит объектам размещения выставлять более гибкие цены на проживание для разных категорий путешественников и продавать дополнительные услуги. Например, санатории смогут предлагать не просто проживание, но и оздоровительные программы.