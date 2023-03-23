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43 минуты назад

Россияне кинулись за визами в Китай

Мир новостей

Как рассказала изданию «Коммерсантъ» заместитель руководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, всего за два дня «разлетелись» все свободные слоты на подачу документов. Сейчас в Москве обратиться за визой в Поднебесную можно не раньше, чем через 2 месяца, а в Петербурге – через 1 месяц.

Россияне кинулись за визами в Китай
Фото: Мир новостейМир новостей

Эксперты отмечают, что самый высокий спрос зафиксирован на деловые визы. В частности, по сведениям газеты, очень много сотрудников отечественных организаций стремятся приехать на Кантонскую ярмарку, которая состоится в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Также компании должны проводить регулярные переговоры с китайскими партнерами.

Вырос спрос и на туристические поездки в КНР. По данным OneTwoTrip, эта страна поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений. Отмечается, что 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% – на Шанхай и 18% – на Гуанчжоу.

Новости путешествий,Юлия Отвагина,Коммерсант,
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