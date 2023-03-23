Россияне кинулись за визами в Китай

Как рассказала изданию «Коммерсантъ» заместитель руководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, всего за два дня «разлетелись» все свободные слоты на подачу документов. Сейчас в Москве обратиться за визой в Поднебесную можно не раньше, чем через 2 месяца, а в Петербурге – через 1 месяц.

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Эксперты отмечают, что самый высокий спрос зафиксирован на деловые визы. В частности, по сведениям газеты, очень много сотрудников отечественных организаций стремятся приехать на Кантонскую ярмарку, которая состоится в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая. Также компании должны проводить регулярные переговоры с китайскими партнерами.