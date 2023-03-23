Авиакомпании могут запретить младенцам летать на коленях у родителей

Путешествия с детьми в возрасте до 2 лет как правило сопровождаются привилегией: бесплатным или практически бесплатным билетом для младенцев. Однако все больше голосов профессионалов авиации звучит за то, что прекратить практику полетов н коленях у родителей из соображений безопасности.

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Недавние случаи турбулентности, когда самолеты «падали» в воздушную яму на километр с лишним за долю секунды, еще раз убеждают: возникающие перегрузки таковы, что ни один, даже самый любящий родитель, не сможет уберечь и удержать своего ребенка. Это невозможно физически.

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По этой причине профсоюз бортпроводников настаивает на изменении правил. Необходимо, чтобы все пассажиры имели собственное кресло с удерживающим устройством, независимо от возраста. Этот вопрос вновь прозвучал на прошлой неделе во время саммита по безопасности Федерального управления гражданской авиации США в Северной Вирджинии.

В настоящее время дети в возрасте до 2 лет могут летать бесплатно или за небольшую плату (порядка 10 процентов от взрослого тарифа) во многих странах мира. И такие путешествия «на коленках» — не лучший вариант.

Самое безопасное место для ребенка в возрасте до двух лет, по мнению специалистов, в сертифицированной детской удерживающей системе в собственном кресле, а не на коленях. Руки не способны надежно удерживать ребенка, особенно во время неожиданной турбулентности, которая является главной причиной детских травм в самолете.

Тридцать с лишним лет назад, в 1989 году, случился инцидент с аварийной посадкой в Айове, вспоминают члены профсоюза. Тогда трое младенцев получили травмы во время крушения, а один погиб. «Мы должны обеспечить безопасность детей в самолете и на их собственных сиденьях с надлежащим удерживающим устройством, чтобы это никогда больше не повторилось».