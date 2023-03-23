Стоимость авиабилетов за рубеж снизилась на 20% за год

"Средние чеки за билеты в страны ближнего и дальнего зарубежья сократились на 18-22% за год, - говорится в исследовании на основе билетов, перелет по которым состоится с 1 по 31 марта. - Если год назад за билет в страны ближнего зарубежья платили в среднем 28 228 рублей туда-обратно, то теперь средний чек находится на уровне 23 204 рублей в обе стороны. Средний чек за билет в страны дальнего зарубежья уменьшился с 61 858 до 48 558 рублей туда-обратно. Снижение среднего чека за билеты в страны Европы составило 9%".