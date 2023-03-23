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25 минут назад

Стоимость авиабилетов из России за рубеж снизилась примерно на 20% за год

ТАССиещё 1

Стоимость авиабилетов в страны ближнего и дальнего зарубежья снизилась за год на 18-22%, до 23,2 тыс. и 48,5 тыс. рублей соответственно. Это следует из исследования сервиса путешествий "Туту".

Стоимость авиабилетов за рубеж снизилась на 20% за год
Фото: ТАССТАСС

"Средние чеки за билеты в страны ближнего и дальнего зарубежья сократились на 18-22% за год, - говорится в исследовании на основе билетов, перелет по которым состоится с 1 по 31 марта. - Если год назад за билет в страны ближнего зарубежья платили в среднем 28 228 рублей туда-обратно, то теперь средний чек находится на уровне 23 204 рублей в обе стороны. Средний чек за билет в страны дальнего зарубежья уменьшился с 61 858 до 48 558 рублей туда-обратно. Снижение среднего чека за билеты в страны Европы составило 9%".

Самые популярные авианаправления

"По данным аналитиков "Туту", в топ-20 популярных направлений за некоторыми исключениями входят перелеты в города ближнего зарубежья: Ереван, Баку, Ташкент, Душанбе, Минск, Бишкек и другие", - отмечается в исследовании.

Города Стамбул, Анталья и Дубай входят в первую тройку топ-20 направлений дальнего зарубежья.

Из числа популярных направлений за рубеж больше всего выросла цена за перелет в Баку.

"За билет по маршруту Москва - Баку стали платить на 29% больше, чем в марте 2022 года. Средний чек на маршруте Минеральные Воды - Баку вырос на 54%, а на маршруте Санкт-Петербург - Баку - на 21%", - говорится в исследовании "Туту".

Наибольшее снижение среднего чека за авиаперелеты наблюдается на такие маршруты, как Москва - Анталья (-52%, до 31,5 тыс. рублей), Минеральные Воды - Ереван (-46%, до 13 тыс. рублей), Москва - Стамбул (-41%, до 32,7 тыс. рублей), Москва - Самарканд (-39%) и Москва - Ташкент (-32%).

"На 25-30% уменьшились средние чеки за перелет по маршрутам Москва - Бишкек, Москва - Дубай, Москва - Душанбе, Москва - Минск, Москва - Алматы и Сочи - Ереван", - отмечается в исследовании.

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