Чехия продлит запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Власти Чехии приняли решение до конца марта 2024 года продлить действующий в стране запрет на выдачу россиянам и белорусам виз. Об этом сообщается на сайте чешского правительства.

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Соответствующий запрет Чехия ввела сразу после начала российской специальной военной операции на Украине. В июне 2022 года действие меры было продлено до марта 2023 года. Запрет коснулся как виз, так и видов на жительство (ВНЖ). Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.

Помимо продления запрета теперь расширены и ограничения: визы не смогут получить и те россияне и белорусы, у которых есть второе гражданство.

Ранее сообщалось, что сейм (парламент) Литвы одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому россиянам и белорусам временно не будут предоставлять гражданство.