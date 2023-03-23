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3 часа назад

Чехия продлит запрет на выдачу виз россиянам и белорусам до конца марта 2024 года

Газета.Ruиещё 3

Власти Чехии приняли решение до конца марта 2024 года продлить действующий в стране запрет на выдачу россиянам и белорусам виз. Об этом сообщается на сайте чешского правительства.

Чехия продлит запрет на выдачу виз россиянам и белорусам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Соответствующий запрет Чехия ввела сразу после начала российской специальной военной операции на Украине. В июне 2022 года действие меры было продлено до марта 2023 года. Запрет коснулся как виз, так и видов на жительство (ВНЖ). Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.

Помимо продления запрета теперь расширены и ограничения: визы не смогут получить и те россияне и белорусы, у которых есть второе гражданство.

Ранее сообщалось, что сейм (парламент) Литвы одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому россиянам и белорусам временно не будут предоставлять гражданство.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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