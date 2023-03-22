Инвалид отказалась уступить место в самолете семейной паре и прослыла монстром

Девушка-инвалид рассказала в публикации на форуме Reddit, как отказалась уступить место в самолете семейной паре и в результате прослыла монстром.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам автора, в связи с инвалидностью она не может долгое время сидеть с прямой спиной из-за сильных болей. Кроме того, ей нужно часто вставать и ходить, чтобы облегчить состояние. Именно поэтому девушка заранее забронировала для восьмичасового перелета место у прохода на самом первом ряду эконом-класса, где можно вытянуть ноги. Однако сидевшая рядом женщина с ребенком попросила пассажирку поменяться местами с ее супругом, расположившимся позади.

Вежливо отказавшись, пассажирка объяснила попутчице ситуацию со здоровьем, но та в ответ лишь раскритиковала ее. По словам девушки, в течение всего полета остальные пассажиры смотрели на нее «с отвращением», а некоторые даже назвали монстром. «Я просто задумалась, если они хотели сидеть вместе, почему они не купили сразу три билета рядом друг с другом?» — задалась вопросом автор публикации.

В комментариях пользователи поддержали путешественницу, заявив, что даже без инвалидности пассажир, оплативший место, имеет полное право отказать в такой просьбе. «Она полная дура, которая даже не заслуживала твоих объяснений», «Твоей вины тут нет, ты заплатила за место заранее», «Серьезно, если хотите сидеть вместе, забронируйте места», «Таких, как она, нужно снимать с рейсов», — писали юзеры.