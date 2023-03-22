Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Инвалид отказалась уступить место в самолете семейной паре и прослыла монстром

Lenta.ru

Девушка-инвалид рассказала в публикации на форуме Reddit, как отказалась уступить место в самолете семейной паре и в результате прослыла монстром.

Инвалид отказалась уступить место в самолете семейной паре и прослыла монстром
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора, в связи с инвалидностью она не может долгое время сидеть с прямой спиной из-за сильных болей. Кроме того, ей нужно часто вставать и ходить, чтобы облегчить состояние. Именно поэтому девушка заранее забронировала для восьмичасового перелета место у прохода на самом первом ряду эконом-класса, где можно вытянуть ноги. Однако сидевшая рядом женщина с ребенком попросила пассажирку поменяться местами с ее супругом, расположившимся позади.

Вежливо отказавшись, пассажирка объяснила попутчице ситуацию со здоровьем, но та в ответ лишь раскритиковала ее. По словам девушки, в течение всего полета остальные пассажиры смотрели на нее «с отвращением», а некоторые даже назвали монстром. «Я просто задумалась, если они хотели сидеть вместе, почему они не купили сразу три билета рядом друг с другом?» — задалась вопросом автор публикации.

В комментариях пользователи поддержали путешественницу, заявив, что даже без инвалидности пассажир, оплативший место, имеет полное право отказать в такой просьбе. «Она полная дура, которая даже не заслуживала твоих объяснений», «Твоей вины тут нет, ты заплатила за место заранее», «Серьезно, если хотите сидеть вместе, забронируйте места», «Таких, как она, нужно снимать с рейсов», — писали юзеры.

Ранее пассажир, летевший из Европы в Азию на борту Boeing 787, отказался уступить место матери с младенцем и прослыл грубияном. В результате бортпроводники нашли два свободных места в первых рядах лайнера и пересадили пассажиров туда.

Новости путешествий,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий