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1 час назад

Таиландская полиция арестовала россиянина за превышение срока визы на 993 дня

Vse42.ru

Россиянина арестовали в Таиланде за пребывание в стране сверх срока. Он находился в стране на 993 дня дольше положенного.

Таиландская полиция арестовала россиянина за превышение срока визы на 993 дня
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Полиция арестовала россиянина на острове Пханган, Таиланд, за просроченную на 993 дня визу.

– Недавно сотрудники иммиграционной службы острова арестовали 34-летнего гражданина России (имя не разглашается) во время его отдыха на местном курорте, – сообщает РИА "Новости"

Сообщается, что мужчину доставили в полицейский участок. Там ему предъявили обвинения в нахождении в стране сверх положенного срока. Теперь россиянин ждет, когда его депортируют.

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