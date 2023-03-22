Таиландская полиция арестовала россиянина за превышение срока визы на 993 дня

Россиянина арестовали в Таиланде за пребывание в стране сверх срока. Он находился в стране на 993 дня дольше положенного.

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Полиция арестовала россиянина на острове Пханган, Таиланд, за просроченную на 993 дня визу.

– Недавно сотрудники иммиграционной службы острова арестовали 34-летнего гражданина России (имя не разглашается) во время его отдыха на местном курорте, – сообщает РИА "Новости"