Таиландская полиция арестовала россиянина за превышение срока визы на 993 дня

Россиянина арестовали в Таиланде за пребывание в стране сверх срока. Он находился в стране на 993 дня дольше положенного.
Полиция арестовала россиянина на острове Пханган, Таиланд, за просроченную на 993 дня визу.
– Недавно сотрудники иммиграционной службы острова арестовали 34-летнего гражданина России (имя не разглашается) во время его отдыха на местном курорте, – сообщает РИА "Новости"
Сообщается, что мужчину доставили в полицейский участок. Там ему предъявили обвинения в нахождении в стране сверх положенного срока. Теперь россиянин ждет, когда его депортируют.