ANEX Tour предлагает россиянам выгодно отдохнуть в марте в Таиланде. Тур обойдется дешевле 70 тыс. рублей на человека.

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В марте туроператор ANEX Tour предлагает туристам возможность насладиться отдыхом с хорошими скидками в Паттайе (Таиланд). Как сообщает АТОР, стоимость тура на одного человека составит менее 70 тысяч рублей. Вылеты предусмотрены из Москвы. Тип питания - завтраки. Тур рассчитан на двоих на 8 дней.