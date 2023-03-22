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27 минут назад

ANEX Tour предлагает россиянам выгодно отдохнуть в марте в Таиланде

Inc-News

ANEX Tour предлагает россиянам выгодно отдохнуть в марте в Таиланде. Тур обойдется дешевле 70 тыс. рублей на человека.

ANEX Tour предлагает россиянам выгодно отдохнуть в марте в Таиланде
Фото: Inc-NewsInc-News

В марте туроператор ANEX Tour предлагает туристам возможность насладиться отдыхом с хорошими скидками в Паттайе (Таиланд). Как сообщает АТОР, стоимость тура на одного человека составит менее 70 тысяч рублей. Вылеты предусмотрены из Москвы. Тип питания - завтраки. Тур рассчитан на двоих на 8 дней.

Согласно спецпредложениям туроператора: вылет 27 марта будет стоить от 135 тысяч рублей, 29 марта - от 134 тысяч, 31 марта - от 152 тысяч и вылет 3 апреля - от 137 тысяч рублей.

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