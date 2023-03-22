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1 час назад

Саудовская Аравия хочет привлечь миллион русских туристов, но есть нюансы

FBM.ru

Как сообщает “АиФ”, Саудовская Аравия не прочь занять место Турции для россиян, предпочитающих отдых на теплых морях, но вряд ли у страны это получится в ближайшее время.

Саудовская Аравия хочет привлечь миллион русских туристов
Фото: FBM.ruFBM.ru

Саудовская Аравия только нацеливается на статус страны-курорта, потому что еще несколько лет назад туристов в стране – русских или каких-либо других практически не было. Отсюда и очень слабый сервис: саудиты просто не знают, что это такое. Гостиницы довольно обшарпанные и находятся далеко от моря, из еды можно получить лишь омлет на завтрак. Очень дорогая виза, которая стоит в пересчете на рубли более 10 000, Недостаточное количество общественного транспорта вынуждает пользоваться такси, которое тоже дорогое. Вход на пляж стоит до 100 долларов.

Но главным препятствием для переманивания “руссо туристо” является сухой закон. Алкоголь в Саудовской Аравии под полным запретом, за ввоз в страну даже банки пива полагается штраф 500 долларов и немедленная депортация. Можно приобрести водку из-под полы, но стоить она будет 370 долларов за бутылку.

Однако отмечается, что саудиты в массе своей люди веселые и приятные, к туристам относятся доброжелательно и очень трепетно. Еда в ресторанах и ресторанчиках вкусная, порции огромные, правда, дорого, но это потому что в стране. в основном, привозные продукты.

Массово россияне туда, конечно, не поедут, констатирует издание, но в одиночку и самостоятельно посетить эту страну можно и нужно.

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