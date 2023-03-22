Россияне забронировали почти все люксы в Анапе на лето

В отелях Анапы может не хватить мест летом. Об этом сообщают туроператоры.

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«В 2023 году люди планируют добираться на курорт на поезде, поэтому отели и билеты бронируют заблаговременно, это и увеличивает спрос», – поясняет исполнительный директор санатория «Родник» Карина Ватьян.

Отмечается, что номеров некоторых категорий на июнь уже нет. Из оставшихся вариантов пока доступны 10 ночей за 250 тысяч рублей по системе «все включено» в пятизвездочном Alean Family Doville, размещение двухместное, сообщает TourDom. В четырехзвездочных отелях остались номера от 66 тысяч рублей за неделю, но их немного.