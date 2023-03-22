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2 часа назад

Россияне забронировали почти все люксы в Анапе на лето

РИА "ФедералПресс"

В отелях Анапы может не хватить мест летом. Об этом сообщают туроператоры.

Россияне забронировали почти все люксы в Анапе на лето
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В 2023 году люди планируют добираться на курорт на поезде, поэтому отели и билеты бронируют заблаговременно, это и увеличивает спрос», – поясняет исполнительный директор санатория «Родник» Карина Ватьян.

Отмечается, что номеров некоторых категорий на июнь уже нет. Из оставшихся вариантов пока доступны 10 ночей за 250 тысяч рублей по системе «все включено» в пятизвездочном Alean Family Doville, размещение двухместное, сообщает TourDom. В четырехзвездочных отелях остались номера от 66 тысяч рублей за неделю, но их немного.

Отметим, аэропорт в Анапе не работает из-за спецоперации второй год, однако в прошлом сезоне оставалась надежда на возобновление его работы – в Росавиации каждые две недели сообщали о переносах сроков открытия. В 2023 году эксперты туриндустрии прогнозируют, что отдыхающие будут добираться до Черного моря на сухопутном транспорте. Воздушная гавань работает только в Сочи.

Новости путешествий,Росавиация,
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