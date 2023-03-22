Весенняя распродажа авиакомпании S7 вызвала споры среди туристов

Авиакомпания S7 прислала рассылку о весенней распродаже, которая продлится с 22 по 24 марта. Лететь можно уже с 27 марта. Билеты со скидками продают на маршрутах Москва – Петербург, Москва – Казань, Москва – Грозный, Иркутск – Благовещенск, Новосибирск – Благовещенск, Новосибирск – Магадан и по другим направлениям.

Фото: TourDom TourDom

Места на рейсе Москва – Петербург – Москва с датами вылета 22 и 31 мая стоят 3,8 тыс. руб. без багажа. Перелет «Уральскими авиалиниями» на эти же даты обойдется дороже: кресла на Airbus A320 в обе стороны на эти же даты стоят от 4,8 тыс. руб. без багажа. «Аэрофлот» и его лоукостерная «дочка» «Победа» продают билеты на своих рейсах еще по более высокой цене: 5,4 тыс. и 5,7 тыс. руб. соответственно.

На эти же даты еще есть кресла со скидкой из Москвы в Казань и обратно. Перелет стоит 5 тыс. руб. В данном случае есть предложения, пусть незначительно, но дешевле: лоукостер Smartavia предлагает билеты за 4,5 тыс. руб.

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают такую акцию недостаточной: якобы цены должны быть ниже, чем у лоукостеров:

«Скидки должны быть видны, так сказать, наглядно, а не ерундой заниматься».

При этом другие туристы подчеркивают, что у S7 более приятные параметры ручной клади, чем, допустим, у «Победы», поэтому стоимость билетов во время распродажи называют приемлемой.

«Купила бы, пожалуй, билет в Пекин, но нет уверенности в получении визы вовремя. Пишут, ажиотаж в консульствах за визами», — подчеркивает Наталья.

Перевозчик поставил рейсы в Пекин и Урумчи из Иркутска и Новосибирска в конце мая. Перелет без багажа Новосибирск – Пекин – Новосибирск 29 мая и 2 июня стоит 25,7 тыс. руб. А с визами действительно все не так просто – ближайшие записи в некоторые консульства возможны только в последних числах весны.