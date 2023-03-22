Россияне отчаялись вернуть деньги за отмененные в пандемию рейсы

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с просьбой продлить сроки истекающих весной ваучеров на отменные из-за пандемии полеты. Об этом со ссылкой на письмо организации пишет «Коммерсантъ».

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Россияне попросили главу Минтранса Виталия Савельева решить проблему неиспользованных ваучеров за отмененные в пандемию рейсы. Отмечалось, что пассажиры отчаялись вернуть деньги, так как авиакомпании не спешат выплачивать средства, а документы спустя три года стали недействительны для покупки новых билетов.

Объединение предложило продлить срок ваучеров или предоставить помощь авиакомпаниям из бюджета. По словам главы организации Ильи Зотова, речь идет о более чем 10 тысячах пострадавших пассажирах. Источник «Ъ», близкий к Минтрансу, заявил, что «эта цифра в десятки раз выше» и перевозчики должны вернуть деньги не менее чем за 100 тысяч билетов.

«Если продлевать действия ваучеров не будут, то вероятность достижения в суде благоприятного результата для потребителя крайне высока», — считает адвокат коллегии «Ягупов и партнеры» Егор Филин.