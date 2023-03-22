Пассажиры "Аэрофлота" впервые отправили открытки с борта самолета

Пассажиры авиакомпании "Аэрофолот" впервые смогли отправить открытки прямо из самолета, опустив почтовую карточку в ящик, установленный на борту. Об этом Москве 24 сообщила пресс-служба "Почты России".

Фото: Москва 24 Москва 24

По случаю 100-летнего юбилея "Аэрофлота" и гражданской авиации России авиакомпания и "Почта России" выпустили лимитированный тираж ретрооткрыток и значков. Возможность отправить открытки родным и близким с борта самолета получили пассажиры первого ретрорейса авиакомпании Москва – Сочи – Москва, выполненного 20 марта.

В честь юбилея "Аэрофлот" планирует совершить семь ретройрейсов по знаковым российским направлениям. Атмосферу 70–80-х годов на борту создают специальные детали, элементы сервиса и форма экипажа.

После каждого рейса бортпроводник будет передавать подписанные открытки пассажиров почтальонам. "Почта России" доставит карточки адресатам бесплатно.

До этого стало известно, что "Аэрофлот" снова начнет перевозить пассажиров из столицы в Даламан и Измир. Возобновление рейсов запланировано на 6 апреля и 27 мая соответственно.