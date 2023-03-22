Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" отправится в новое путешествие

Первый в 2023 году туристический поезд "Жемчужина Кавказа" отойдет с перрона московского Казанского вокзала 2 мая. Его пассажиры всю неделю будут путешествовать в комфортабельных вагонах по северокавказским регионам, знакомясь с местными достопримечательностями.

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Всего за год планируется организовать десять подобных круизов: составы будут ходить все лето и почти до середины осени, сообщили в пресс-службе РЖД.

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Путешествие в поезде "Жемчужина Кавказа" продлится шесть ночей и семь дней. Первым пунктом назначения в программе значится Майкоп, затем идут Владикавказ, Грозный, Махачкала, после них - Дербент и Нальчик, откуда туристы возвратятся в столицу.

"Всего за неделю пассажиры познают сердце и душу Кавказа, его народ, культуру и традиции, обнаружат для себя места силы, которые будут для них источником энергии и вдохновения", - говорят железнодорожники.

Среди достопримечательностей, которые смогут увидеть участники поездки, значатся Эльбрус - высочайшая гора Европы, побережье Каспийского моря, удивительное по красоте высокогорное озеро Казеной-Ам в Чеченской Республике, винодельни Шато Эркен, знаменитые горные качели в Северной Осетии и многое другое.

Состав "Жемчужины Кавказа" будет состоять из специальных вагонов купе и люкс, предназначенных для длительных путешествий. Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами и душем. Также будут работать вагон-ресторан и вагон-бар. Минимальная стоимость проезда для тех, кто отправится в путешествие 2 мая, составляет 36,6 тысячи рублей. В сумму включен завтрак. За туристическую программу нужно доплачивать отдельно - по желанию. Общий экскурсионный пакет обойдется в 28 тысяч 280 рублей. Также можно купить экскурсии только в тех республиках, в которых хочется: их стоимость отличается в зависимости от насыщенности программы.

- Такие круизы особенно выгодны для посещения тех регионов, в которых нехватка количества мест размещения. К таким можно отнести республики Северного Кавказа, где пока недостаточно гостиниц и отелей. Но в случае с туристическим поездом эта проблема нивелируется: туристы живут прямо в составе, но при этом свободно посещают достопримечательности, - говорит представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова. - Кроме того, подобный круиз - это отличный способ "продегустировать" курорты Северного Кавказа. Многие туристы, которые сначала отправились в республики на таком вот поезде, вероятно, вернутся в будущем.

Туристические поезда ходят по России уже не первый год. Нынешняя программа путешествий была опробована еще в 2021 году. Кроме Северного Кавказа, железнодорожные составы в 2023-м также отправятся на Урал, по центральной части России, в Республику Беларусь, Казань, Сочи и по другим направлениям.

Подобный круиз - отличный способ "продегустировать" курорты Северного Кавказа

Кстати, маршрут поезда "Жемчужина Кавказа" изменился с 2022 года. Теперь состав не будет заезжать в Ставропольский край. В прошлом сезоне последний день путешествия перед возвращением в Москву был посвящен достопримечательностям Кавказских Минеральных Вод. Туристы могли посмотреть лермонтовские места, посетить парк "Цветник" в Пятигорске, а также прогуляться по кисловодскому Нацпарку.

Почему в этом году решено не заезжать сюда, не уточняется. Но гостям организаторы обещают не менее увлекательное знакомство с пока еще не слишком известными кавказскими достопримечательностями.

Между тем

На Кубань предстоящим летом отправится новый туристический поезд для гурманов. Железнодорожный круиз начнется девятого июня 2023 года. Его маршрут свяжет Москву с Таманью и Новороссийском.