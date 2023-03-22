В марте увеличится количество рейсов из Самары в Ереван

Увеличение количества рейсов из Самары в столицу Армении связано с началом работы нового перевозчика.

Фото: СОВА СОВА

Армянская авиакомпания приступит к выполнению полетов с 26 марта. Она будет выполнять рейсы в Ереван 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа.

На этом направлении работают еще две российские авиакомпании. Всего по маршруту Самара-Ереван в расписании Курумоча 9 рейсов в неделю (все дни, кроме понедельника).

Из Самары можно улететь в 11 стран. Среди них Казахстан (Алматы), Турция (Анталья и Стамбул), Азербайджан (Баку), ОАЭ (Дубай), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Армения (Ереван), Шри-Ланка (Коломбо), Узбекистан (Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч), Таиланд (Утапао), Египет (Шарм Эль Шейх), Киргизия (Ош).