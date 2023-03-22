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1 час назад

В марте увеличится количество рейсов из Самары в Ереван

СОВА

Увеличение количества рейсов из Самары в столицу Армении связано с началом работы нового перевозчика.

В марте увеличится количество рейсов из Самары в Ереван
Фото: СОВАСОВА

Армянская авиакомпания приступит к выполнению полетов с 26 марта. Она будет выполнять рейсы в Ереван 2 раза в неделю: по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа.

На этом направлении работают еще две российские авиакомпании. Всего по маршруту Самара-Ереван в расписании Курумоча 9 рейсов в неделю (все дни, кроме понедельника).

Из Самары можно улететь в 11 стран. Среди них Казахстан (Алматы), Турция (Анталья и Стамбул), Азербайджан (Баку), ОАЭ (Дубай), Таджикистан (Душанбе и Худжанд), Армения (Ереван), Шри-Ланка (Коломбо), Узбекистан (Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч), Таиланд (Утапао), Египет (Шарм Эль Шейх), Киргизия (Ош).

Рейсов становится больше не только в другие страны, но и в российские города. Так, в январе возобновили прямые авиарейсы из Самары в Махачкалу.

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