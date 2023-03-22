Россиянам предложили путевки на Кубу с прямым перелетом

Туроператоры начинают предлагать туристам из России прямые рейсы на Кубу, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Fun&Sun.

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Так, уточняется, что полетная программа из Москвы в Варадеро стартует 17 мая и будет выполняться до 30 октября. Туроператор планирует перевозить клиентов авиакомпанией Nordwind.

В АТОР при этом отмечают, что туристам сейчас не так просто самостоятельно добраться до Кубы, маршрут в таком случае подразумевает множество стыковочных рейсов.

14 марта стало известно, что ряд банков Гаваны (Куба) начали прием карт российской платежной системы «Мир». Держатели карт могут снять наличные. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена - 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию. Пока картой невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако такая возможность вскоре появится.