Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
26 минут назад

Россиянам предложили путевки на Кубу с прямым перелетом

Национальная Служба Новостей

Туроператоры начинают предлагать туристам из России прямые рейсы на Кубу, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Fun&Sun.

Россиянам предложили путевки на Кубу с прямым перелетом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, уточняется, что полетная программа из Москвы в Варадеро стартует 17 мая и будет выполняться до 30 октября. Туроператор планирует перевозить клиентов авиакомпанией Nordwind.

В АТОР при этом отмечают, что туристам сейчас не так просто самостоятельно добраться до Кубы, маршрут в таком случае подразумевает множество стыковочных рейсов.

14 марта стало известно, что ряд банков Гаваны (Куба) начали прием карт российской платежной системы «Мир». Держатели карт могут снять наличные. Средства выдаются в кубинских песо. Приблизительный курс обмена - 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию. Пока картой невозможно расплатиться в ресторанах и магазинах. Однако такая возможность вскоре появится.

Специалисты отмечают, что возможность расплачиваться собственной картой значительно улучшит для россиян условия путешествия на Кубу.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий