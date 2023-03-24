Казань вошла в топ-3 самых комфортных городов России

Казань вошла в тройку самых комфортных городов России, согласно данным совместного исследования ЦСП "Платформа" и компании "ОнИн", результаты которого приводят "Ведомости".

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Столица Татарстана разделила третье место с Сочи и Краснодаром — за их комфортность проголосовали по 4% опрошенных. Лидером стала Москва, за которую отдали голоса 19% респондентов, второе место занял Санкт-Петербург — 11%.

Казань произвела впечатление на тех, кто побывал в ней несколько раз. В исследовании предположили, что такая оценка — результат инвестиций в город (например, чемпионат мира по футболу в 2018 году) и кампаний по продвижению территорий для внутреннего туризма.

Уровень комфортности своих городов россияне оценивают по-разному: 76% удовлетворены условиями для жизни, 20% — нет, затрудняются ответить 4%. Доля довольных жителей снижается от центра страны к периферии.