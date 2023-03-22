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1 час назад

В АТОР выразили надежду на восстановление турпотока с Китаем в мае

Парламентская газета

Соглашение между Россией и Китаем о взаимном въезде туристических групп по спискам туроператоров спустя три года после перерыва снова действует, первые групповые туристы могут полететь в КНР в мае после согласования ряда технических моментов. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

В АТОР выразили надежду на восстановление турпотока с Китаем в мае
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее РИА «Новости» сообщали, что АТОР подготовила запрос в Минэкономразвития, МИД России и Комитет по туризму Москвы относительно перспектив и сроков возобновления действия групповых поездок китайских и российских туристов по безвизовым спискам туроператоров.

«Мы ждем, что на этой неделе будут анонсировано введение безвизовых групповых поездок, поскольку со стороны России все готово и со стороны Китая тоже», — сказал Мурадян NEWS.ru.

Он отметил, что туроператоры надеются на увеличение частоты рейсов, а также что «россияне поедут в Китай, а граждане Китая в Россию уже в мае».

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